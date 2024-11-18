Malatya'da yıkım sırasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen bina göçtü
Malatya'da yıktığı binanın altında kalan kepçe operatörü yaralandı. Göçük altında kalan kepçe operatörü için çalışma başlatıldı
Malatya'da yıktığı binanın altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yesiltepe Mahallesinde meydana geldi. Yeşiltepe Semazen Sokakta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirilirken bina kepçenin üzerine çöktü.
Göçük altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılması için bölgeye AFAD, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve emniyet ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Çetin'i kurtarmak için zamanla yarıştı. Ayakları molozların arasında sıkışan operatörün sıkıştığı yerden çıkarılması için titiz bir çalışma yürütüldü.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından operatör enkaz altından çıkarıldı.