Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçlarından aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Malatya kent merkezinde 15 ayrı adreste yapılan operasyonda, daha önce çalıştıkları kamu kurumlarından ihraç edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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