        Malatya'da taksi ücretlerine güncelleme | Son dakika haberleri

        Malatya'da taksi ücret tarifesi güncellendi

        Malatya'da ticari taksi ücret tarifesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla güncellendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:57
        Malatya'da taksi ücretlerine güncelleme
        Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, T plaka ticari taksi taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

        Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın teklifi üzerine yapılan düzenlemede, taksici esnafının talepleri ve ekonomik veriler dikkate alındı. Aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı olan Şevket Keskin, uzun süredir tarife değişikliği yapılmadığını belirterek, artan işletme giderlerinin esnafı zorladığını ifade etti.

        Şevket Keskin, "Taksici esnafımız uzun süreden beri ücret güncellemesi yapmıyordu. Artan maliyetler ve giderler maalesef ücret tarifesinin güncellenmesini zorunlu kılmıştır" dedi.

        Keskin ayrıca süreçte destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, meclis üyeleri ve bürokratlara teşekkür etti.

        Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 60 TL, kilometre ücreti 60 TL, 100 metre birim ücret 6 TL, 60 dakika bekleme ücreti 150 TL, 1 dakika bekleme ücreti 2.50 TL ve indi-bindi ücreti 200 TL olarak belirlendi.

