        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Malatya'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:10 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:10
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin aramalarında; 1138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 sentetik hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

