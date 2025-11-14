Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi.

S.Ç. yönetimindeki otomobil aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki TIR'a ve N.B.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cengiz Özen'in (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ve diğer yolcu Ahmet Çelik (30) ile toplu taşıma aracı sürücüsü N.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedaviye alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA