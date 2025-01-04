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        Haberler Bilgi Gündem MALATYA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD duyurdu! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

        Malatya deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı, Darende ilçesinde kaydedildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından şehrin sakinleri "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde" sorularına yanıt aramaya başladı. Malatya depremi büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu. İşte 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Malatya deprem verileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 10:54 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:59
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        Malatya deprem son dakika haberi… Malatya'nın Darende ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntı yerin 10.43 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Malatya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Malatya depremi büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar…

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        MALATYA'DA DEPREM OLDU

        Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        AFAD VERİLERİ MALATYA DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.0 (Mw)

        Yer:Darende (Malatya)

        Tarih:2025-01-04

        Saat:10:35:33 TSİ

        Enlem:38.42472 N

        Boylam:37.47056 E

        Derinlik:10.43 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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