AFAD duyurdu! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı, Darende ilçesinde kaydedildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından şehrin sakinleri "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde" sorularına yanıt aramaya başladı. Malatya depremi büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu. İşte 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Malatya deprem verileri…
Malatya deprem son dakika haberi… Malatya'nın Darende ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntı yerin 10.43 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Malatya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Malatya depremi büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi detaylar…
MALATYA'DA DEPREM OLDU
Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD VERİLERİ MALATYA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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