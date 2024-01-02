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        Devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 4 ölü, 36 yaralı

        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen yolcu otobüsüne kamyonun çarptığı kazada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:40
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        Devrilen yolcu otobüsüne kamyon çarptı: 4 ölü, 36 yaralı
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        MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen yolcu otobüsüne kamyonun çarptığı kazada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah erken saatlerde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Y.K. yönetimindeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüse, aynı yöne giden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan, 1'i ağır, 36 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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