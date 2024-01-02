GÜNCELLEME 2- Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden İ.A. yönetimindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

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