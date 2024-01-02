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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        MALATYA'da2 otomobilin çarpıştığı kazada Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 08:37 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:40
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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        MALATYA'da2 otomobilin çarpıştığı kazada Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil, Örnek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen B.C.B.'nin kullandığı 44 ADR 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

        2024-01-02 08:37:09

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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