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        Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası açılıyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası yarın hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:21
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        Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası açılıyor
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        Malatya'nın Darende ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası yarın hizmete açılacak.

        50 yataklı fizik tedavi hizmet binası, 5 kattan oluşuyor.

        Merkezde, ilerleyen süreçte hemodiyaliz bölümü de açılacak.

        İl merkezinden görevlendirilecek doktorların hasta kabul edeceği hastanede, bir poliklinik, bir servis ve bir salon hizmet verecek.

        Yarın ilk hasta kabulünün yapılacağı hastaneden yapılan açıklamada, binada ilk etapta bir fizik tedavi polikliniği, bir fizik tedavi servisi ve fizik tedavi salonunun hizmet vereceği belirtildi.

        Poliklinik, servis ve tedavi salonlarının hizmete açılmasıyla ilk aşamada elektro terapi, iş uğraş el becerisi, topuk dikeni kırma, yüzeysel ısı vererek tedavi, egzersiz amaçlı koşu bandı ve yürüme merdiveni gibi hizmetler verilecek.

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