Doğanşehir'de yılbaşı denetimi yapıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yılbaşı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yılbaşı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.
Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılına huzur ve güvenli bir ortamda girilmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla yılbaşı tedbirleri alındı.
Asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol, kıraathane ve özel işletmeleri kontrol etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.