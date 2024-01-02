Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar! - Tümosan Konyaspor Haberleri

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar! - Tümosan Konyaspor Haberleri

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için ihtar! TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yerel basına yaptığı açıklamada Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle ihtar çektiklerini açıkladı. 2022 yazında sar-kırmızılılara transfer olan milli futbolcunun transferi nedeniyle alacakları olduklarını belirten Korkmaz, "İhtar çektik" ifadelerini kullandı

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.