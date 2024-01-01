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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:39
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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        R.Ç. (40) idaresindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil ile B.C.B. (41) yönetimindeki 44 ADR 299 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunda Cumhuriyet Örnek Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada Hüseyin Erdoğan (45) yaşamını yitirdi. Sürücüler ile T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı.

        Yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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