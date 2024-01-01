Malatya'da iki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

R.Ç. (40) idaresindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil ile B.C.B. (41) yönetimindeki 44 ADR 299 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunda Cumhuriyet Örnek Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Hüseyin Erdoğan (45) yaşamını yitirdi. Sürücüler ile T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı.

Yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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