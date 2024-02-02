Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık TİCARET Bakanı Ömer Bolat,'' Ocak ayının ilk 4 gününde çok az küresel sipariş olduğu halde 2024 yılı ocak ayında ihracatımız yüzde 3,6 oranında bir artış ile 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk'' dedi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat,'' Ocak ayının ilk 4 gününde çok az küresel sipariş olduğu halde 2024 yılı ocak ayında ihracatımız yüzde 3,6 oranında bir artış ile 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk'' dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Burada basın toplantısı düzenleyen Ömer Bolat, asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya ve diğer depremden etkilenen bölgelerin 1-2 yıl sonra eskisinden çok daha modern, yeni, canlı, dinamik ve yaşanabilir cazibeli şehirler haline geleceğine inandıklarını ifade etti.

'İLK 9 AYI BÜYÜME İLE KAPATTIK'

2021 ve 2022 yıllarında Covid dönemi biterken oldukça yüksek taleplerle büyük ve canlı bir ekonomik gelişmeye şahitlik ettikleri belirten Ömer Bolat, "Dünyada büyüme oranları, ticaret oranları hızlandı. Ama son 40 yıldır görülmeyen büyük bir enflasyon patlaması bütün dünyada meydana geldi. 2023 yılı dünyadaki parasal sıkılaşma nedeni ile talebin düştüğü ekonomik büyümenin durgunluğa doğru gerilediği bir dönem olarak geride kaldı. Ve dünya ekonomisindeki büyüme oranı da OECD verilerine göre yıllık yüzde 3,3'ten 2,9' geriledi. Küresel ihracat ise yüzde 5 civarında bir gerileme kaydetti. Buna rağmen Türkiye ekonomisi gerek iç pazardaki canlılık gerek ihracattaki olumlu ivmenin devam etmesi nedeni ile ilk 9 ayı yüzde 4,7'lik bir büyüme ile kapattı ve milli gelirimiz yıllık andırılmış bazda 1 trilyon 75 dolara yükseldi. 12 aylık veriler TÜİK tarafından 1 Mart'ta açıklandığı zaman inşallah 1,1 trilyon doları görmeyi de tahmin ediyoruz" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORUNU KIRDIK'

2024 yılı ocak ayı ihracatının yüzde 3,6 oranında bir artış ile 20 milyar 28 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Ocak ayının ilk 4 gününde hemen hemen çok az küresel siparişler olduğu halde 2024 yılı ocak ayında ihracatımız yüzde 3,6 oranında bir artış ile 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. Son 12 aylık ihracatımızda 256,5 milyar dolara yükseldi yani aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu. İthalatta da güzel bir haber var. Ocak ayında yüzde 22'lik bir azalış ile 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bunun en önemli sebepleri arasında hükümet olarak aldığımız tedbirler, özellikle ithalatta ülkemize yönelik haksız ticari uygulamalar ve damping uygulamalarına karşı getirdiğimiz tedbirler enerji piyasalarındaki dünya piyasasındaki stabil durum ve de özellikle 2023'te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısındaki uyguladığımız tedbirlerden sonraki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu şekilde ocak ayı dış ticaret açığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57'lik bir gerileme kaydedildi. Yani ocak ayı dış ticaret açığımız 6,2 milyar dolara indi. Geçen eylül ayı hariç hazirandan bu yana her ay ihracatımız rekor kırarak arttı. Böylece 2024'te orta programda yazdığımız hedef olan 267 milyar dolara ulaşmak için çabamız tempomuz artarak devam ediyor" diye konuştu.

DHA-Politika - Türkiye-Malatya - Recep BAĞDAT

2024-02-02 13:36:49