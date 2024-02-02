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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmalarına rağmen görevlerini sürdürdü

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binaların enkazında çalışma yaparken ikinci depreme yakalanan ve enkaz altında kalan itfaiye personeli, yaşadıklarını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:31
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede itfaiyeciler enkazda kalmalarına rağmen görevlerini sürdürdü
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binaların enkazında çalışma yaparken ikinci depreme yakalanan ve enkaz altında kalan itfaiye personeli, yaşadıklarını unutamıyor.

        Malatya itfaiyesi personelinden Yunus Özcan ve Hamit Bahçalı, Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki depreme binanın enkazında kurtarma çalışması yaparken yakalandı.

        Farklı binaların enkazında kalan Özcan ve Bahçalı, bulundukları yerden güvenli şekilde çıktıktan sonra görevlerine ara vermeden devam etti.

        - "Rabbim beni çocuklarıma bağışladı"

        Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yunus Özcan, deprem sırasında evde bulunduğunu, ailesini güvenli bir yere yerleştirdikten sonra hemen görev yerine geldiğini söyledi.

        Özcan, Yeşiltepe'de yıkılan bir binanın enkazında kurtarma çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Enkazda hamile bir kadının olduğu söylendi. Kadın, çocuğuyla vefat etmişti, tünel açarak içeri girdik ve 7 yaşlarında bir çocuk gördüm. Çocuğu çağırdım ancak korktuğu için gelmedi. 'Gel seni annene götüreyim.' deyince geldi, meğerse ölen kadının çocuğuymuş. Çocuğu kurtardıktan sonra tekrar enkaza girdim. Binanın enkazında canlılar vardı, onlara 'Biraz sabredin, sizi de çıkaracağız.' diye sesleniyordum. İkinci deprem olunca benimle beraber onlar da enkazda kaldı. Bir süre enkazda bekledikten sonra iş makinesi beni bulunduğum yerden çıkardı. Kurtarma yaparken ben kurtarıldım."

        Enkaz altındayken kendi kendine 'Hayat bitti, sonuna geldim.' dediğini ifade eden Özcan, "Rabbim beni çocuklarıma bağışladı. Hamdolsun canlıyım ve şu an hayatıma devam ediyorum. Enkazdan çıktıktan sonra bir süre bekleyip merkeze gelerek ara vermeden başka bir yerde göreve gittim. Rabbim bir daha bu acıları kimseye yaşatmasın. Yaşam ve ölüm arasında gidip geldik." diye konuştu.

        - "Her yer toz duman oldu"

        Hamit Bahçalı ise deprem sırasında evde bulunduğunu, daha sonra ailesini de alarak görev yeri İtfaiye Daire Başkanlığı binasına geldiğini ve görevinin başına geçtiğini söyledi.

        Hemen yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmasına başladığını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

        "Gittiğimiz enkazda 6 katlı binanın 4 katı çökmüş, dükkan ve üstü duruyordu. Terasta tavanı delerek orada bulunan bir anne ve kızını kurtardık, sonra aşağıda 3 kişi olduğu söylendi. Enkazda oluşturduğumuz koridordan ikinci kata indik. Enkazda çalıştığımız sırada ikinci deprem oldu. Her yer toz duman oldu. Açtığımız koridordan kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. İçeride 3 ekip vardı, onlar da bir şekilde çıkmışlar. 'Hayatın sonu, bitti.' diyorsun. Arkadaşlarla 5-10 dakika irtibatımız kesildi, sonra birbirimize ulaştık ve merkeze geçtik. Aradan 1 yıl geçti, şu an halen evimize giremiyoruz. Her an o anı yaşamış gibi oluyoruz. Rabbim kimseye yaşatmasın."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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