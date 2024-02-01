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        Malatya'da metruk bina çöktü

        MALATYA'da ağır hasarlı metruk yapı, çevresinde bulunan çadırın yanına yıkıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:50
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        Malatya'da metruk bina çöktü
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        MALATYA'da ağır hasarlı metruk yapı, çevresinde bulunan çadırın yanına yıkıldı. 

        Olay, Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı metruk iki katlı ahşap yapı yakınında bulunan çadırın yan kısmına çöktü. Şans eseri çöken yapının parçalarından ötürü yaralanan olmazken tedbir amaçlı olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ile çadırın içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yarısı çöken metruk binanın yarısı hala ayakta iken mahalle sakinleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binanın kalan kısmının da bir an önce yıkılmasını istedi. Çöken binanın etrafına şerit çeken polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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