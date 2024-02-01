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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:07
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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde ocak ayı içerisinde 63 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 91 zanlıyı gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 260 gram kubar esrar, 86 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 290 uyuşturucu hap, 450 gram kenevir tohumu, tarihi eser olduğu değerlendirilen 74 parça, 120 kilogram tütün ve 9 araç ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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