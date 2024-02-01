Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        TOKİ Başkanı Bulut, Malatya'da incelemelerde bulundu

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki konut ve iş yeri inşaat alanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:09 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOKİ Başkanı Bulut, Malatya'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki konut ve iş yeri inşaat alanlarını gezdi.

        Gelinciktepe bölgesindeki toplu konut alanında incelemede bulunan Bulut, daha sonra gazetecilere, kentteki rezerv alanlarda yapımına başlanan konut sayısının 25 bini aştığını söyledi.

        Bulut, 6 Şubat itibarıyla kura çekilerek dağıtılacak 11 ildeki 46 bin konutun 5 bin 130'unun Malatya'da yer aldığını belirtti.

        Kent merkezinin ayağa kaldırılması için seferber olduklarına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

        "Emlak Konut tarafından kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen alanda çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Saray Mahallesi'nde de çalışmalara başlanacak. Bu bölgede 1352 konut, 1605 ofis ve dükkan olmak üzere proje hazırlandı. Yine tüm şehirler için geçerli, şehir merkezlerindeki kültürü, ticari yapılarına uygun olacak şekilde yetkin ve duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Malatya'da da bu titizlikle proje hazırladık. Saray Mahallesi'nin birinci etap projesinin ihalesi 10 gün içinde gerçekleştirilecek. İlk etapta burada 594 konut, 493 dükkan ve 250 ofis olacak. Diğer etaplara da hızlı bir şekilde başlayacağız."

        Bulut, yıkımın ve uzlaşmaların tamamlanmasıyla yerinde dönüşümlerin yapılacağını aktardı.

        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ise TOKİ'nin kentte önemli hizmet ve projeler kazandıracağına inandıklarını kaydetti.

        İstanbul'un Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da kentin depremde büyük yıkım yaşadığını anımsattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor
        Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatyalı depremzedeler sevgi ve umutl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatyalı depremzedeler sevgi ve umutl...
        Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret...
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yıkılan otelin enkazında ölen...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yıkılan otelin enkazında ölen...