Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde orta hasarlı bir binadan 29 Ocak'ta yapılan hırsızlıkla ilgili ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda olayda kullanılan aracın şüpheli F.A. tarafından kiralandığı, aracı kullanan şüphelinin ise S.K. olduğu belirlendi.

Kimlik tespiti yapılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli F.A. ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.