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        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret etti

        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konteyner iş yerlerinde hizmet veren basın mensuplarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:57
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        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret etti
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        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konteyner iş yerlerinde hizmet veren basın mensuplarını ziyaret etti.

        Er, Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Malatya Gazeteciler Cemiyetinin merhum Başkanı Haydar Karaduman'ı rahmetle andığını belirten Sami Er, deprem nedeniyle hasar gören kenti hep birlikte ayağa kaldıracaklarını söyledi.

        Kalıcı konut inşaatlarına hız vereceklerini kaydeden Er, "Önce konut ve iş yerlerini yapmak öncelik olacak. TOKİ'den bir heyet Malatya'ya geliyor, projeleri inceliyoruz ve hızla yapılmasını sağlayacağız." dedi.

        Vahap Güner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Er'e başarılar diledi.

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