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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekibe minnettar

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz altındayken arama kurtarma ekiplerinden simit isteyen 12 yaşındaki Abdulhalim Reşvani, yaşadıklarını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:22
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekibe minnettar
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, enkaz altındayken arama kurtarma ekiplerinden simit isteyen 12 yaşındaki Abdulhalim Reşvani, yaşadıklarını unutamıyor.

        Suriyeli Reşvani ailesi, 6 Şubat'taki depremlere Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı.

        Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve depremden 80 saat sonra yaralı çıkarılan 12 yaşındaki Abdulhalim Reşvani'nin, annesi Emine, kardeşleri Ahlam, Muhammed, Maria ve Yusuf hayatını kaybetti.

        Yerleştirildiği konteyner kentte amcasıyla yaşamını sürdüren küçük Abdulhalim, enkazdan kendisini kurtaran İHH İnsani Yardım Vakfı Trabzon Temsilciliğinin arama kurtarma ekibinde görevli Atilhan Sancak ile telefonda görüntülü konuştu.

        - "Beraber simit yiyeceğiz"

        Sancak'la bir süre sohbet eden Abdulhalim'in mutluluğu gözlerinden okundu.

        Abdulhalim'e kendisinden enkaz altındayken simit istediğini hatırlayıp hatırlamadığını soran Sancak, "Evet" yanıtını alınca, "İnşallah Malatya'ya geleceğim bir gün, beraber simit yiyeceğiz." dedi.

        - "Abdulhalim'i oğlum gibi seviyorum, her zaman aklımda"

        Sancak, AA muhabirine, deprem sırasında binanın enkazında bir çocuğun olduğunu öğrendiğinde sanki kendi çocuğuymuş gibi hissettiğini anlatarak şöyle konuştu:

        "Depremin 4. günü enkazda Abdulhalim'e ulaştık. Ne yemek yedik ne uyuduk, canla başla çalıştık. 12-13 saatlik çalışma sonucu Abdulhalim ve Beyza'yı oradan sağ salim aldık o da bize gurur oldu. Abdulhalim'i oğlum gibi seviyorum, her zaman aklımda. Zaman zaman kendisiyle görüşüyorum da. Bana soranlara artık Malatyalıyım, İnönü Caddesi Yetiş Apartmanı'nda oturuyorum diyorum. Artık Malatyalıyım, Malatya'nın fahri bir hemşerisiyim. En kısa zamanda geleceğim ve Abdulhalim ile simit yiyip, dolaşacağız."

        Abdulhalim ise enkazda kaldığı sürede çok korktuğunu ve kendisini kimsenin çıkarmayacağını düşündüğünü belirterek, Atilhan abi bana enkazdayken 'sizin bina yıkıldı' dedi. Ben de ona ilk amcamı, arkadaşlarımı sordum. Atilhan abiye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        - Abdulhalim'in kurtarma ekibiyle "simit" diyaloğu kalpleri ısıtmıştı

        Depremin 80. saatinde binanın enkazı altındaki Abdulhalim'den ses alan ekipler, kurtarma çalışmalarına hız vermişti.

        Ekiplerin cep telefonuyla görüntü aldığını gören Abdulhalim'in, "Kime göstereceksin?" sorusuna ekipten bir kişi, "Herkes görecek seni, bütün Türkiye bilecek seni. Herkese el salla." demesi üzerine çocuk da el sallayarak kurtarıcılarına karşılık vermişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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