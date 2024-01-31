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        Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama

        MALATYA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada 31 kilo 950 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:10
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        Otomobilde 31 kilo skunk ele geçirildi; 4 tutuklama
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        MALATYA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada 31 kilo 950 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram skunk ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki Ö.K., F.C., S.K. ve H.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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