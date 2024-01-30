Malatya'da polislerden depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, polislerden oluşan tiyatro grubu depremzede çocuklar için oyun sahneledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentte yarıyıl tatilinde olan çocuklar için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi sahne aldı.

Yeşilyurt ilçesindeki Rönesans Konteyner Kenti'nde depremzede çocuklar için "Kırmızı başlıklı kızın maceraları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Polisler, depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de oyunda verdikleri mesajla toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.