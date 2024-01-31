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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:02 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:02
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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        S.K'nin kullandığı 23 AEB 139 plakalı otomobil, Recai Kutan Caddesi'nde M.D. yönetimindeki 44 KA 110 plakalı otomobille çarpıştı.

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Hastaneye kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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