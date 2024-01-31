6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yıkılan otelin enkazında ölen sporcuların anıları kulüplerinde yaşatılıyor

YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan otelin enkazında kalan 10 sporcusunu kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor, oyuncularının hatıralarını yaşatmaya çalışıyor.

Voleybol Erkekler 2. Lig ve Ampute Süper Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımının oyuncuları, 6 Şubat'ta yaşanan depremlere kentteki Kırçuval Otel'de yakalandı.

Voleybol takımından Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24) ve Emincan Kocabaş (28), ampute takımından ise İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Erdoğan Özdemir, AA muhabirine, depremde acı kayıplar verdiklerini, hayalleri olan genç oyuncuları kaybettiklerini, olayın acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını anlattı.

Deprem anında ailesi ve çocuklarını alarak evlerinden çıktığını anlatan Özdemir, bu sırada voleybol takımı oyuncusu Berk'in kendisine telefon ettiğini ve "Abi ölmek istemiyorum, yetişin." dediğini kaydetti.

Bunun üzerine kendi yaşadığı dehşeti unuttuğunu belirten Özdemir, Vali Konağı civarında ikamet ettiğini ve yolların trafiğe kapalı olduğunu öğrenir öğrenmez, koşarak otelin bulunduğu kent merkezine ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Otelin bulunduğu alana ulaştığında şok olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Enkazın gördüğüm anda çaresizliğimi hissettim. Berk'le, telefonla, şarjının bitmemesini de gözeterek devamlı iletişim halindeydim. Oradan geçen bir, iki vatandaşımızla beraber çaresizlik içerisinde enkaza müdahale etmeye çalıştık. Bu süreçte otelde kalan bir vatandaşımızı çıkardık. Yine sporcumuz Enes kardeşimize ulaştık, çıkardık. Mustafa kardeşimiz kendi çabalarıyla enkazdan çıkmıştı. Berk'e ulaşmaya çalıştık. Voleybol Üst Klasman Hakemi Furkan Salduz geldi, şimdiki kulüp başkanımız Kadir Bey geldi. Berk'e de ulaşarak sağ salim çıkarınca umutlarımız iyice yeşermeye başlamıştı. Fakat ikinci depremin olmasıyla beraber enkazın oynaması, yan binanın sıkıntı yaratması sonucunda bu dakika itibarıyla başka kardeşimizi çıkaramadık."

- Play-off heyecanı yaşıyorlardı

Oyuncularının cenazesini 10 gün sonra enkazdan çıkarabildiklerini dile getiren Özdemir, "O süreç anlatılamaz, hala bunun acısını yaşamaktayız. Bir yıl geçti üzerinden hala bunu atlatabilmiş değiliz, atlatılacak da bir şey değil" dedi.

Her telefonu eline aldığında oyuncularının resimlerini gördüğünü, her konuşmada anılarının canlandığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Bir gün öncesinde Kahramanmaraş'ta bu kardeşlerimizle (voleybol takımı) Çorum'da yapılacak play-off'lara gitmeyi garantilemiştik. Bunun sevincini yaşarken bu olay bizi darmaduman etti. Geleceğimizi, ümitlerimizi, gözümüzdeki ışıkları söndürdü. Nur içinde yatsınlar, onları hiçbir zaman unutmayacağız. Hep gönlümüzdeler, anımızda, aklımızdan gitmeyecek bir yerde yazılı olarak kalacaklar. Çocuklarımız, oyuncularımız da bizim ailemiz olduğu için bir yıllık süreçte kendimize göre bir yas ilan ederek hiçbir spor branşında liglere katılmadık. Yönetim kurulumuz bu şekilde karar aldı. Sadece küçük yaş kategorilerimizde hocalarımızın kendi çabalarıyla, kulübümüzün de desteğiyle ufak tefek antrenmanları var. Liglerimize önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar dönüş yapacağımızı düşünüyorum. En iyi şekilde Malatya'daki sporcu kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

- Spor salonuna resimlerini astı, fidan diktiler

Spor salonlarına, kulüp binalarına kaybettikleri 10 sporcunun resimlerini astıklarını belirten Özdemir, deprem şehitleri için belediyenin kurduğu hatıra ormanında onların için fidanlar diktiklerini ve hatıralarını yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

Voleybol Üst Klasman Hakemi Furkan Salduz ise 6 Şubat günü Tokat'taki Süper Lig maçından döndüğünü, eve girdikten yarım saat sonra depremin yaşandığını söyledi.

Oyunculardan Berk'in telefon edip enkazda olduklarını söylemesinin ardından ailesini yakınlarına emanet edip olay yerine intikal ettiğini belirten Salduz, Mustafa, Enes ve Berk'in çıkarılmasının ardından enkazda ikinci depremi yaşadıklarını dile getirerek, "İkinci depremden sonra hayat bitti bizim için. 10 gün boyunca o kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık. 10. gün o kardeşlerimizi enkazdan çıkardıktan sonra ailelerine teslim edip, o şekilde gönderdik memleketlerine. Bu süreçte çok ağır yaralar aldık. Biz ailemizden birilerini kaybettik, ağabey kardeş olmuştuk onlarla." dedi.

- Deprem öncesinde lahmacun istemişler

Voleybol takımı kaptanı Mehmetcan'ın kendisinden Malatya lahmacunu istediğini belirten Salduz, şunları kaydetti:

"(Mehmet ben Tokat'tan dönüyorum. Malatya lahmacununu nasıl yapacağız?) dedim. 'Abi sen yaparsın.' dedi. Dernek başkan yardımcımız Özgür hocayı aradım, 'Yakınlardaysan 10 tane lahmacun yaptırıp otele bıraktırabilir misin?' dedim. 'Tamam' dedi. Mehmet'i aradım. 'Lahmacun geliyor.' dedim. 'Abi sen bize dünyayı bağışladın sanki.' dedi. Şimdi fırına gittiğimde lahmacun görünce o çocuklar direkt aklıma geliyor. 'İyi ki' dediklerimden bir tanesidir bu. 10'u da pırlanta gibi çocuklardı. Çok anılarımız var onlarla. İnşallah bu dünyada değil de öbür dünyada beraber oluruz."