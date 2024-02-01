Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor

        YETER ERDİNE - ABD Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayarak dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bu alanda dünyanın merkezi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya, çapraz karaciğer nakillerinde dünyanın merkezi olmayı hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YETER ERDİNE - ABD Boston College'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver'in algoritma ve bilgisayar yazılımı kullanarak yaptıkları karaciğer nakli için vericileri eşleştiren sistemi uygulayarak dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bu alanda dünyanın merkezi olmak istiyor.

        Prof. Dr. Tayfun Sönmez'in vefat eden eşinin adını taşıyan Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Sistemi ile donörleri ile uyumsuzluk nedeniyle nakil fırsatı yakalayamayan hastaların vericilerinin karşılıklı eşleştirildiği İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde, 2002'den bu yana 85'i çapraz olmak üzere 3 bin 700 nakil gerçekleştirildi.

        Ekip, son olarak geçen hafta dünyada ilk kez 6'lı çapraz nakil yaparak bu alandaki başarısını taçlandırmış oldu.

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, AA muhabirine, 23 Ocak Salı günü 6'lı çapraz karaciğer naklini 12 ameliyathanede, 100'ün üzerinde ekiple başarıyla gerçekleştirdiklerini, yoğun bakım, ameliyathane, servis ve teçhizat imkanları açısından dünyada bir numara olduklarını dile getirdi.

        Nakil olanların hastane süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Canlı donörü olan ancak uyumsuzluk nedeniyle hastalarına bağış yapamayanlar için ve bu hastalar için bir ümit olduğunu düşünüyoruz. Bu hastalara karaciğer nakli şansı sunarak hayatlarının normale dönmesini istiyoruz. Bunu da gerçekleştirecek çapraz karaciğer nakli sistemini ciddi bir anlamda Malatya'da, İnönü Üniversitesinde kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu bir tek cerrahların yapabileceği bir iş değil, işin içinde ekonomi profesörleri de var. Boston Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver ile birlikte çalışıyoruz. Çapraz nakil bekleyen uyumsuz donörleri ve hastaları bir havuzda topluyoruz. Daha sonra Boston'daki arkadaşlarımız bunları değerlendiriyor. Kendilerinin geliştirdiği Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Sistemi vasıtasıyla bu çaprazlama gerçekleşiyor ama çaprazlama gerçekleştiği zaman karşımıza bir seçenek sunulmuyor belki onlarca, belki 100'ün üzerinde seçenek sunuluyor. Biz bunların içerisinde en uygununu seçiyoruz."

        Zorlu geçen ameliyat sürecine de işaret eden Yılmaz, kendilerinin de bu konuda deneyimlerinin çok çok arttığını söyledi.

        Prof. Dr. Yılmaz, en iyi hasta eşleşmeleriyle şimdiye kadar 85 çapraz karaciğer nakli yaptıklarını ve iyi bir şifa imkanı sunduklarını vurguladı.

        - 3 bin 700 nakil yapıldı

        2002 yılından bu yana nakil yapılan merkezde toplamda 3 bin 700 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, bunların yüzde 90'ının canlı vericiden, yüzde 10'unun da kadavradan alınan organlarla yapıldığına işaret etti.

        Kan grubu uyumsuzluğu, vericinin karaciğerinin hastaya yetmemesi veya geri kalanın donöre yetmemesi, damarsal problemler gibi nedenlerle hastalarına karaciğer veremeyecek olanları merkeze beklediklerini belirten Yılmaz, "Başvuru için çapraz karaciğer nakil sistemi diye bir web sitemiz var. Siteye İnönü Üniversitesinin ana sayfasından da ulaşabilirler. Yine Boston College'ın ana sayfasından da ulaşabilirler. Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı versiyonları mevcut. Bir şekilde uygun bir çaprazlama modelinin içine bu başvuruları sokabiliyoruz. Bizim hastalarımızın yüzde 10 ila 20 arası yurt dışından geliyor. Çapraz karaciğer nakli Malatya'yı dünyada bir numara haline getirdi. Ümit ediyorum ki bundan sonra yurt dışından da bu tarz hastalar ve donörler artık Malatya'ya artan sıklıkla başvuracaklar."

        - 6'lı çapraz nakiller sürecek

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da çapraz karaciğer naklinin dünyada en önemli merkezinin Malatya olduğunu, 6'lı çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Daha önce de 2 kez 5'li, 3 kez de 4'lü çapraz karaciğer nakli yaptıklarını belirten Kızılay, "Bunlar da dünyada ilk ve başka yerlerde tekrarlanamadı. 6'lı çapraz karaciğer nakli çok büyük bir başarı. Tekrarlanması da dünyada çok zor bir başarı. Biz 6'lı, 5'li nakilleri tekrarlayacağız." dedi.

        Uyumsuzluk nedeniyle hastasına karaciğer veremeyenleri takas yaparak çapraz karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Kızılay, "Böylece daha önce umudu olmayan, nakil bekleyip vericisi de olduğu halde nakil olamayan hastalara yeni bir umut, yeni bir şifa kaynağı doğmuş oldu. Bunun dünyadaki merkezi de Malatya. Şimdiye kadar üniversite hastanemizde 85 çapraz karaciğer nakli yapıldı. 100 olunca dünyada artık onu bir seri halinde biz bilimsel olarak yayınlayacağız. Her bir çapraz çoklu karaciğer naklini zaten hocalarımız bilimsel olarak yayınladılar. 6'lı çapraz karaciğer naklini de yine bilimsel olarak yakın zamanda hocalarımız yayınlayacaklar bilimsel platformlarda ama 100'ü geçince hastamız artık onu bir seri olarak yayınlayacağız." diye konuştu.

        Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Karaciğer Nakli Sistemi'nin dünya için ve karaciğer nakli hastaları için büyük bir umut, organ nakli için yeni bir açılım olduğunu vurgulayan Kızılay, bu çalışmanın Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığında, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran'ın da koordinesinde, 100'ü aşan öğretim üyesi, doktor, hemşire ve asistanla bütün bir ekibin başarısı olduğunu kaydetti.

        Dünyaya yeni bir şey söylediklerini, yeni bir umut getirdiklerini ifade eden Kızılay, "Araştırmalarımızı daha da arttırarak, tıbba, insanlığa, hastalarımıza yeni umutlar oluşturarak gidiyoruz. Bu Malatya için, deprem sonrası üniversitemiz, hastanemiz, şehrimiz için de yeni bir enerji, yeni bir dinamizm veriyor." dedi.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Adil Başkıran da genel cerrah olarak kendisinin de çapraz karaciğer nakli ameliyatlarına girdiğini, Avrupa'nın en fazla karaciğer nakli yapan merkezi de olan Karaciğer Nakli Enstitüsünün bu çalışmayla karaciğer hastalarına dünyanın en büyük hediyesini vermiş gibi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatyalı depremzedeler sevgi ve umutl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatyalı depremzedeler sevgi ve umutl...
        Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret...
        AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, gazetecileri ziyaret...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yıkılan otelin enkazında ölen...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yıkılan otelin enkazında ölen...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında simit isteyen çocuk, ken...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altında simit isteyen çocuk, ken...
        DSİ 21 yılda Malatya'ya 12 milyar 706 milyon değerinde tesis inşa etti
        DSİ 21 yılda Malatya'ya 12 milyar 706 milyon değerinde tesis inşa etti