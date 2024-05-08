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        Malatya'da 'change araç' operasyonunda 11 gözaltı

        MALATYA'da depremde hasar görerek kullanılamayacak hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurt dışından getirilen araçlarda kullanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:25
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        Malatya'da 'change araç' operasyonunda 11 gözaltı
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        MALATYA'da depremde hasar görerek kullanılamayacak hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurt dışından getirilen araçlarda kullanan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde depremde hasar gören araçların motor şase numaralarını başka araçlar üzerinde kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin üzerine kayıtlı olan 267 araçtan 47 araçta 'change' yapıldığı tespit edildi. Malatya merkezli İstanbul, Bursa, Isparta ve Hatay illerinden 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise Suriye'nin Afrin ilçesinde yakalandı. Change yapılan araçlara ise el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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