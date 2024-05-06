Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.
Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.
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