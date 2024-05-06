Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.

        Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması

        Benzer Haberler

        Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu
        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu
        Doğanşehir'de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
        Doğanşehir'de yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
        Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
        Bakan Özhaseki depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti
        Malatya'da bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da bandrolsüz sigara üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı