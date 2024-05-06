Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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