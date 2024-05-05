Malatya'da sağanak etkili oluyor

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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