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        Malatya'da sağanak etkili oluyor

        Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:38 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:38
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        Malatya'da sağanak etkili oluyor
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        Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kentte akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

        Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

        Sağanak nedeniyle polis ekipleri de kavşaklarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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