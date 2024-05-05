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        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğanşehir ilçesinde çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:00
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        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Akar, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu
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        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğanşehir ilçesinde çiftçileri ziyaret etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Doğanşehir ilçesinde Yeni Mahalle'de tarım ve hayvancılık yapan Ömer Küçük'e ait işletmeyi ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi, işletme hakkında bilgi aldı.

        Talep ve sorunları dinleyen Akar, üretime katkı sağlayan çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Günedoğru Mahallesi'nde 35 dekar alanda elma üretimi yapan İsmail Demirtaş'ı ziyaret eden Akar, elma bahçesinde incelemelerde bulundu.

        Üreticiden elma yetiştiriciliği, bakım, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele ve telli terbiye sistemiyle ilgili bilgi alan Akar, emek veren, üretime değer katan üreticiye teşekkür ederek, her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Akar'a ziyaretlerinde İl Müdür Yardımcısı Mesut Arı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın ve Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık eşlik etti.

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