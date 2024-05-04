Otobüste, çantasında 1 kilo metamferamin ele geçirilen yolcu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturdu. Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler yaptıkları aramada Z.K.'nin çantasında 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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