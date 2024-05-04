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        Otobüste, çantasında 1 kilo metamferamin ele geçirilen yolcu tutuklandı

        MALATYA'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, çantasında 1 kilo metamfetamin ele geçirilen Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:30
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        Otobüste, çantasında 1 kilo metamferamin ele geçirilen yolcu tutuklandı
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        MALATYA’da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, çantasında 1 kilo metamfetamin ele geçirilen Z.K., isimli kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesi girişinde uygulama noktası oluşturdu. Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler yaptıkları aramada Z.K.'nin çantasında 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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