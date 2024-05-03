Bakan Özhaseki: Seçim geride kaldı, şimdi koşturma dönemi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da yaptığı açıklamada, "Yerel seçimler geride kaldı, şimdi geçim ve koşturma dönemi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Özhaseki'ye, ziyaret ve incelemelerinde, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile milletvekilleri eşlik etti.

Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından kent merkezinde yapımı süren iş yerlerinin inşaat sahasında incelemelerde bulunup, firma müteahhitlerinden bilgi aldı. Bakan Özhaseki, sandıklardan çıkan sonuçlara herkesin saygı gösterdiğini belirterek, "Yerel seçimler geride kaldı, şimdi geçim ve koşturma dönemi" dedi.

Deprem bölgesindeki projeleri ve çalışmaları yakından takip ettiğini aktaran Bakan Özhaseki, "Bizim literatürümüzde güzel bir söz vardır. 'Seçim biter geçim başlar'. Şimdi geçim dönemi, şimdi iş başında koşturma dönemi. Eksikliklerin giderilme dönemi, Bizim Anadolu medeniyetimizde başımıza gelecek, gelmiş olan büyük felaketleri göz önüne aldığımızda herhalde bundan daha büyük bir felaketle şimdiye kadar karşılaşmamışızdır. Depremde 850 bin bağımsız birim yerle bir oldu. Bütün bunları hak sahipliğini belirleyip zararlarını giderecek şekilde tespit edip yola çıktığımızda da 1 senedir büyük gayretle koşturuyoruz. Şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu zararları giderebilmek için gayret ediyoruz. 4 bin 333 köy konutu yapıyoruz, bu kolay değil. Biz bunların altından kalkacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.