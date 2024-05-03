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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, inşası devam eden hükümet konağını inceledi

        Malatya'da, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:13
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        Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, inşası devam eden hükümet konağını inceledi
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        Malatya'da, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçede yapımı devam eden hükümet konağı inşaatını inceledi.

        Kılıç, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip olacak olan hükümet konağında adliyede hizmet verecek.

        Kılıç incelememin ardından yaptığı konuşmada, "İlçemizin yeniden ayağa kaldırılma sürecinde yeni hükümet konağını en hızlı şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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