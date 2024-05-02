Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edildi.

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