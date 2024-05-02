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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı

        Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:50
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 353 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda, 50 kilo 899 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 98 uyuşturucu hap, 207 gram esrar, 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24’ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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