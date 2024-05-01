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        Malatya'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:19
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        Malatya'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Erkenek Mahallesi mevkiinde M.A. idaresindeki 31 PAS 70 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle tünel girişinde orta refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada yaralana sürücü 112 Acil Servis Ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan sürücünün ayakta tedavisi yapılanmasının ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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