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        Malatya'daki takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:49
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        Malatya'daki takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ş.G. idaresindeki 34 GSB 777 plakalı otomobil Battalgazi ilçesinde Malatya Elazığ kara yolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde ayni istikamette giden İ.Y, yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpışmasının sonucu refüje çarparak devrildi.

        Kazada yaralan Ş.G. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Polis ekipler kaza sonrası tedbir alarak, trafik akışını sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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