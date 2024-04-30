Malatya'daki takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ş.G. idaresindeki 34 GSB 777 plakalı otomobil Battalgazi ilçesinde Malatya Elazığ kara yolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde ayni istikamette giden İ.Y, yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpışmasının sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralan Ş.G. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Polis ekipler kaza sonrası tedbir alarak, trafik akışını sağladı.
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