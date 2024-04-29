Battalgazi'de 40 sokakta yol ve kaldırım çalışması yapıldı

Battalgazi Belediyesi ekipleri, son 1 haftada 40 sokakta yol ve kaldırım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdi. Ekipler, 8 mahalle ve 40 sokakta kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Battalgazi'nin her sokağı, her caddesi için durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Taşkın, şunları kaydetti: