Malatya'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle açıldı.

Durucasu Mahallesi'nde Bridge to Türkiye Fund (BTF) katkılarıyla yaptırılan 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu"nun açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, depremden bu yana birçok okulun açılışını yaptıklarını ve Türkiye'deki hayırseverlerin taşın altına elini koyduklarını söyledi.

Açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "391 olan hayırseverler tarafından yapılan derslik sayımıza 2 tanesini daha ilave etmiş durumdayız. Depremin ilk gününden itibaren 100 okulumuzu net kullanamıyorduk. Ama şimdi inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına hiçbir sorun kalmayacak şekilde bir planlama yaptık." diye konuştu.

Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen de 53'üncü anaokullarını Yazıhan'da açmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Söz konusu okulda yepyeni öğrencilerin okuyacağını ve yetişeceğini kaydeden Ergen, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz, edeceğiz de yeter ki unutmayalım, deprem bölgesinden elimizi çekmeyelim." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da eğitime katkısından dolayı Ergen ve dernek çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.