Malatya'da doğaseverlerden Beydağı eteklerine yürüyüş

​​​​​​​Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğaseverler Beydağı eteklerinden zirveye doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Beydağı'nın eteklerinde farklı yürüyüş rotaları doğaseverelere eşsiz güzellikler sunuyor. Baharla birlikte Beydağı etekleri doğaseverlerin yürüyüş rotası oldu.

Doğaseverler sabahın erken saatlerinde Beydağı'nın zirvesinde eriyen kar sularını takip ederek yükseklere doğru keyifli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Beydağı'nın etekleri, karların erimesiyle zengin bir çiçek ve bitki çeşidi ortaya çıkarıyor.

Canlanan tabiatla ortaya çıkan bitki çeşitliliğinin zenginliği başta arıcılık olmak üzere küçük ve büyükbaş hayvancılığa da katkı sunuyor.

Yer yer keklik ve yabani kuş seslerinin, yaban tavşanlarının, kaplumbağa, tilki ve dağ keçilerinin doğaseverlere eşlik ettiği rotalar el değmemiş yapısıyla büyülüyor.

Konak Mahallesi'nden rahatlıkla erişilebilen yürüyüş rotaları, şehir sakinlerinin çok zamanını almadan doğayla iç içe olmalarına imkan sağlıyor.