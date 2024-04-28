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        Depremin etkilediği Malatya'da 23 Nisan etkinlikleri sürüyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:42
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        Depremin etkilediği Malatya'da 23 Nisan etkinlikleri sürüyor
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenledi.

        Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, depremzede çocuklar için Samanköy Konteyner Kent'te düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite yapıldı.

        Çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla müzik eşliğinde eğlenen çocuklara patlamış mısır ikram edildi.

        Çocuklar, sıfır atık standına büyük ilgi gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları hakkında da bilgilendirilerek uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Atilla Meral, gazetecilere, sıfır atığın çevre için olduğu kadar ekonomi için de önemli olduğunu ve böylece sürdürülebilir bir üretim ve tüketim amaçlandığını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının en büyük çevre hareketi olduğunu belirten Meral, şöyle konuştu:

        "Burada, konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için de depremin etkisini bir nebze azaltabilmek için moral ve motivasyon açısından çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunların içerisinde gösterilerimiz var. Sıfır atık atölyelerimiz bulunuyor. Bu sıfır atık atölyelerinde atık olarak bulunan eşyalardan geri dönüşüm vasıtasıyla çocuklarımız yeni ürünler elde etmektedir. Bu yeni ürünler arasında boyama var, çeşitli hediyelik eşyalar var. Böylece çocuklarımızın çevreye duyarlı olması sağlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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