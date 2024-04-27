Malatya'da saldırıya uğrayan öğrenciye, Bakan Ersoy'dan mektup ve hediye

MALATYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen belediye personeli Mustafa H.'nin dronuna elindeki balonu çarptığı için tekmelenen 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bisiklet, tablet ve mektup gönderdi. Ersoy, mektubunda, “Sevgili Evladım, yaşadığın ve hepimizin tepkisini çeken seviyesiz saldırı için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Benim samimi olarak en büyük temennim, kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Sen ve ailen, bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz” dedi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Tepkilere yol açan olayın ardından Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, dün, belediyeye bağlı şirkette işçi olarak çalışan Mustafa H.'nin işine son verildiğini duyurdu. Belediye ile ilişiği kesilen Mustafa H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 'basit yaralama' suçundan soruşturma açıldı. Dava açılması halinde Mustafa H., 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

BAKAN ERSOY’DAN MEKTUP

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olayın ardından Talha'ya bisiklet ve tablet hediye ederek, bir de mektup gönderdi. Mektubunda olayı derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirten Bakan Ersoy, Talha'nın önümüzdeki yıl 23 Nisan'da temsili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koltuğuna oturacağının da müjdesini verdi. Ersoy mektubunda ''Sevgili Evladım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara en güzel armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşadığın ve hepimizin tepkisini çeken seviyesiz saldırı için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Benim samimi olarak en büyük temennim, kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Hayatta iyi insanlar kadar saygıyı ve sevgiyi özümseyemeyen insanlar da var ne yazık ki. Bu olumsuz an sonrasında Pütürge Emniyet Müdürlüğümüz olaya müdahil oldu. Sen ve ailen, bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben de Mehmet Nuri Amcan olarak sana küçük bir armağan göndermek istedim. Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evladım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum, sana ve arkadaşlarına derslerinde başarılar diliyorum' 'ifadelerine yer verdi.