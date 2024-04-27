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        Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan kutlamasında bir dron operatörünün tekme attığı öğrenciye mektup göndererek, bisiklet ve tablet hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:25
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        Bakan Ersoy'dan 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye mektup ve hediye
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan kutlamasında bir dron operatörünün tekme attığı öğrenciye mektup göndererek, bisiklet ve tablet hediye etti.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerden sonra Malatya'da Koordinatör Bakan olarak görev yapan "Fahri Malatyalı" Ersoy, saldırıya uğrayan ilkokul öğrencisine destek olduğunu belirten mektup kaleme aldı.

        Bakan Ersoy mektubunda, öğrenciye, gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen "İl Kültür ve Turizm Müdürü" koltuğuna oturacağının müjdesini vererek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili evladım, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara en güzel armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşadığın ve hepimizin tepkisini çeken seviyesiz saldırı için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Benim samimi olarak en büyük temennim kendini bilmez bir kişinin sana yönelik tavrı neticesinde, senin insanlara karşı olumsuz duygular beslememendir. Hayatta iyi insanlar kadar saygıyı ve sevgiyi özümseyemeyen insanlar da var ne yazık ki. Bu olumsuz an sonrasında Pütürge Emniyet Müdürlüğümüz olaya müdahil oldu. Sen ve ailen bu olayın İçişleri Bakanlığımızla birlikte takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Ben de Mehmet Nuri amcan olarak sana küçük bir armağan göndermek istedim. Kullanırken beni hatırlaman dileğiyle senin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evladım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum, sana ve arkadaşlarına derslerinde başarılar diliyorum."

        Bakan Ersoy tarafından gönderilen bisiklet ve tablet de ilgililerce öğrenciye verildi.

        - Olay

        Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı M.H'ye mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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