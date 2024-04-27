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        Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı

        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:45
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        Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı
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        MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

        İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde mahalle sakinleri, yaralı şahin buldu. Kanadının kırık olduğu belirlenen şahin, tedavi ve bakım için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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