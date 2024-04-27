Malatya'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.İ. idaresindeki 65 BG 622 plakalı otomobil, Develi Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak bankete düştü.
Kazada, otomobildeki B.İ, H.İ, N.B. ile S.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.