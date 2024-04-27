Malatya'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
Malatya'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Malatya'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde Gölbağı konutları civarında yaralı şahini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri şahini korumaya alarak su ve yiyecek verdi.
Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.