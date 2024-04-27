Malatya'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Malatya'da yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.