Doğanşehir'de çocuklar kitap okuma günleri yapıyor

"Siyah İnci" ve "Gülüver'in Gezileri" kitaplarını okuyan öğrenciler, projeyle kitap okumayı alışkanlık haline getirdiklerini ve çok eğlenerek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Okul Müdürü Mehmet Ciğal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, projenin yararlı olduğunu söyledi.

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