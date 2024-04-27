Malatya'da ağır hasarlı binaların çatısından sarkan bölümler itfaiye ekiplerince söküldü

Görevliler, çatılara çıkarak riskli görülen kısımları söktü. Bazı binaların çatılarına ise itfaiye aracının merdiveni kullanılarak ulaşıldı.

Kent merkezinde İnönü Caddesindeki binaların çatılarının, araç ve yayalar için tehlike oluşturacak kısımlarına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların sarkan ve tehlike arz eden bölümlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.