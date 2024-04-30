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        Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:47
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        Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satan 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da okul çevresinde alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yaptı.

        Bu kapsamda Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu çevresinde seyyar olarak açık alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 yaşı küçük şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda suç unsuru malzemelerle yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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