Doğanşehir'de mezarlıkta bakım ve ağaçlandırma çalışması yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, sosyal sorumluluk projesinde emeği geçen tüm personel ve öğrencilere teşekkür etti.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mezarlık bakım ve ağaçlandırma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.