Malatya'da aynı evi iki kez kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametin 2 gün arayla kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları belirleyen ekipler, H.G, M.Y. ve G.K'yi olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 motosikletle gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların motosikletle geldikleri adrese ateş açarak kaçtıkları görülüyor.
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