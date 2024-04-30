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        Malatya'da aynı evi iki kez kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:33
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        Malatya'da aynı evi iki kez kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da tabancayla bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametin 2 gün arayla kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları belirleyen ekipler, H.G, M.Y. ve G.K'yi olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 motosikletle gözaltına aldı.

        Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların motosikletle geldikleri adrese ateş açarak kaçtıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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